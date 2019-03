Entrez sans frapper - Hommage à Agnes Varda / Jeanne Added pour "Radiate" - 29/03/2019

Hommage à Agnès Varda suite à sa disparition ce vendredi 29 mars 2019. Retour sur son oeuvre avec Hugues Dayez et rediffusion d'une interview du 26 février 2016 lorsque nous l'avions reçue pour son expo "Patates et compagnie". La chanson de Pompon : "J'accuse" de Damien Saez. Jeanne Added, l’auteur-compositeur-interprète française qui a remporté deux Victoires de la Musique en 2019 : celle de l’ « Artiste féminine » de l’année et celle de l’« Album rock » pour "Radiate". Elle joue ce vendredi soir à L’Eden à Charleroi à 20h00 (dans le cadre du festival "Les Femmes s'en Mêlent #4"), le 2/05 aux Nuits Botanique à Bruxelles et aux Francofolies de Spa le 21/07. « Les inconnus connus » d'Éric Russon : le bouchon de Maurice. « Sa vie par procuration », une chronique signée Myriam Leroy, où elle nous passe en revue sa semaine culturelle. Présentation : Jérôme COLIN

Émission Entrez sans frapper