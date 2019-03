Entrez sans frapper - Peter Falk / Christophe Alévêque / Wim Delvoye - 28/03/2019

D’un côté, le docu. "Peter Falk versus Colombo", un portrait sur celui qui incarna l'un des plus populaires antihéros de télévision de tous les temps. Et de l’autre, Christophe Alévêque et sa revue de presse, drôle et satirique… Les sorties musique de Xavier Vanbuggenhout. L'expo Wim Delvoye est à voir aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique jusqu'au 21/07. On en parle avec le commissaire Pierre-Yves Desaive. Figure majeure de la scène artistique belge, Wim Delvoye est connu pour son humour, son goût de l’expérimentation technologique, et sa production riche et variée. L’exposition que lui consacrent les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, propose un impressionnant panorama de son travail et met l’accent sur son aspect pluridisciplinaire. Wim Delvoye, observateur attentif de son époque, scrute le futur pour y déceler les tendances à venir, tout en cultivant des liens très marqués avec le passé et ses traditions. Ses œuvres naissent souvent d’une rencontre entre artisanat et techniques de fabrication industrielle les plus sophistiquées. De façon inédite, l’exposition fait dialoguer des chefs-d’œuvre de la collection d’art ancien des MRBAB avec des créations de l’artiste inspirées directement par les lieux. Autre exclusivité : de nouvelles œuvres de Wim Delvoye sont présentées pour la première fois au public. Elles témoignent de son regard attentif aux mutations en cours dans nos sociétés hyper-connectées, où réel et virtuel tendent de plus en plus à se confondre. Le "Boing Boum Tchak" de Sébastien Ministru : la nouvelle série télé de Ricky Gervais : "After Life". Tony avait une vie parfaite, mais lorsque sa femme Lisa meurt soudainement, Tony change. Après avoir envisagé de se suicider, il décide plutôt de vivre assez longtemps pour punir le monde entier... Pascal Cuissot pour son docu réalisé avec Gaëlle Royer : "Peter Falk versus Colombo", à voir le dimanche 31 mars à 22h40 sur Arte. Premier antihéros de l’histoire des séries, Columbo est aussi l’un des rares personnages de télévision à être devenu une icône internationale. Mais si, de 1968 à 2003, plus de deux milliards de téléspectateurs dans le monde ont suivi ses enquêtes sur le petit écran, une infime partie d’entre eux connaît le nom de celui qui l’a incarné. Disparu en 2011, Peter Falk s'est si bien approprié le rôle qu'il en est venu à se confondre avec ce dernier. L’imperméable froissé, il l’a tiré de sa propre penderie, avant de choisir lui-même son véhicule, une vieille Peugeot abandonnée dans un studio par un Français de passage. Et une fois la première saison lancée, en 1971, ce déjà gros fumeur se mettra au cigare mâchonné. Quant à l’irrésistible dissymétrie du regard – la pupille droite fixe semblant confondre le coupable, la gauche plissée en signe de fausse perplexité –, elle procède d’une trouvaille d’acteur pour surmonter un handicap d’abord jugé rédhibitoire par l’un des patrons d’Hollywood : la perte, à 3 ans, d’un oeil, remplacé par une prothèse. L'humoriste et chroniqueur français Christophe Alévêque est au 140 à Bruxelles ce jeudi soir à 20h30. Il livre sa revue de presse, satirique et humoristique, adaptée chaque soir en fonction des dernières actualités. Il déchiquette le monde, sans gilet pare-balles. Et il vient le faire à Bruxelles cette fois… « La La Langue » de Joëlle Scoriels. Présentation : Jérôme COLIN

Émission Entrez sans frapper