Entrez sans frapper - Bouli Lanners / Les Innocents - 27/03/2019

Cinéma et musique avec Bouli Lanners pour le film "C'est ça l'amour" et Les Innocents pour leur nouvel album "6 et demi". Les sorties ciné avec Juliette Goudot et Hugues Dayez. L’H.É.R.O.Ï.N.E. de Juliette Goudot : la féministe américaine Gloria Steinem, à l'occasion de la sortie du livre "Ma vie sur la route : Mémoires d'une icône féministe" (Harper Collins). Gloria Steinem, aujourd’hui âgée de 83 ans, est une icône féministe américaine, inscrite au Women’s National Hall of Fame. Journaliste, écrivain, elle a fondé le magazine féministe Ms. et, avec Jane Fonda et Robin Morgan, le Women’s Media Center, une organisation qui se bat pour rendre les femmes plus présentes et plus visibles dans les médias. Elle a également participé aux campagnes présidentielles de Hillary Clinton et de Barack Obama. Ma vie sur la route est le récit extraordinaire, profondément humaniste, d’une femme qui a passé sa vie à sillonner les États-Unis et à militer. Cette autobiographie en forme de road trip se lit comme la passionnante chronique de cinq décennies d’histoire américaine, depuis le discours de Martin Luther King jusqu’à l’évolution des droits de la communauté gay en passant par l’avortement ou la cause amérindienne. Bouli Lanners pour le film "C'est ça l'amour" de Claire Burger. Depuis que sa femme est partie, Mario tient la maison et élève seul ses deux filles. Frida, 14 ans, lui reproche le départ de sa mère. Niki, 17 ans, rêve d'indépendance. Mario, lui, attend toujours le retour de sa femme… Les Innocents (J.P. Nataf et Jean-Christophe Urbain) pour leur nouvel album « 6 et demi ». « Paroles, Paroles » de Sébastien Ministru. Présentation : Jérôme COLIN

Émission Entrez sans frapper