Entrez sans frapper - Ron Rash pour "Un Silence brutal" / Thierry Debroux et Ronald Beurms pour...

« La Noire », la mythique collection de romans noirs de Gallimard, renaît de ses cendres après 14 années d’absence. « Un silence brutal » de Ron Rash inaugure la saison 2019 de la collection et il est notre invité ce mardi ! Polar et littérature de genre avec Michel Dufranne. Thierry Debroux (adaptation) et Ronald Beurms (scénographie et costumes) pour la pièce "1984" de George Orwell, à voir jusqu'au 6 avril au Théâtre Royal du Parc à Bruxelles. Un Etat omniscient et totalitaire en l’an 1984… C’est ce dont parlait George Orwell dans son roman dystopique où il dépeignait un avenir néfaste. Aujourd’hui, 35 ans après cette époque fictive, est-on si loin que ça d’une forme de dictature ou d’un contrôle social répressif ? Sommes-nous devenus des individus apathiques et isolés ? Des gens bêtes, nourris à l’information gouvernementale, aux idées haineuses et violentes banalisées par le langage, manipulés et surveillés… En est-on déjà arrivé là, ou est-ce encore simplement le scénario pessimiste de George Orwell ? Dans son célèbre roman, 1984, il s’imagine un monde bien froid. Patrice Mincke ébauche un scénario futuriste pessimiste, qui évolue vers un univers délétère. Pour s’en protéger, il faut de la curiosité, une certaine soif de connaissance, du courage, et une bonne dose de scepticisme… Les sorties BD de Xavier Vanbuggenhout. L’écrivain, poète et nouvelliste américain Ron Rash pour son livre "Un silence brutal" (Gallimard La Noire). Il est à Quai du Polar à Lyon tout le week-end. Dans cette contrée de Caroline du Nord, entre rivière et montagnes, que l’œuvre de Ron Rash explore inlassablement depuis Un pied au paradis, un monde est en train de s’effacer pour laisser la place à un autre. Le shérif Les, à trois semaines de la retraite, et Becky, poétesse obsédée par la protection de la nature, incarnent le premier. Chacun à sa manière va tenter de protéger Gerald, irréductible vieillard amoureux des truites, contre le représentant des nouvelles valeurs, Tucker. L’homme d’affaires, qui loue fort cher son coin de rivière à des citadins venus goûter les joies de la pêche en milieu sauvage, accuse Gerald d’avoir versé du kérosène dans l’eau, mettant ainsi son affaire en péril. Les aura recours à des méthodes peu orthodoxes pour découvrir la vérité. Et l’on sait déjà qu’avec son départ à la retraite va disparaître une vision du monde dépourvue de tout manichéisme au profit d’une approche moins nuancée. Les années 90 avec Myriam Leroy. Présentation : Jérôme COLIN

Émission Entrez sans frapper