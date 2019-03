Entrez sans frapper - Spéciale Bernard Blier / Le Festival Millenium - 25/03/2019

De « Quai des Orfèvres » à « Buffet froid » en passant par « Les Tontons flingueurs », Bernard Blier, c’est une voix, des répliques cultes et une « gueule ». Il nous quittait il y a 30 ans. On en parle avec notre spécialiste, Jean-Philippe Guérand. L’objet Pop de Nicolas Herman. Le Festival International du Film Documentaire Millenium a lieu jusqu'au 30/03 à Bruxelles. On en parle avec la réalisatrice belgo-turque Tülin Özdemir, qui y présente son troisième film "Les lunes rousses" en avant-première mondiale, le mercredi 27/03 à 19h00 au Cinéma Palace à Bruxelles. Le film fait partie du "Panorama Cinéma Belge". À 9 ans, Tuncay est arrachée à l'insouciance de son enfance au village en Anatolie. Sa grande soeur, ma mère, vit et travaille en Belgique. Elle souhaite avoir sa petite soeur auprès d'elle pour s'occuper de nous les enfants. Puis, à peine adolescente, un mariage arrangé la propulse brusquement dans les méandres de la vie. Une grossesse précoce et la soumission à une vie qu'elle n'a pas eu le temps de penser, se heurtent brutalement à ses rêves. Et, tout implose. Tuncay est précipitée dans une survie qui dure encore aujourd'hui. Dans "À la recherche du lien perdu" avec Romain Detroy, il sera question de Stephen Ellcock, un collectionneur d'images, considéré comme "le galeriste de Facebook". Et un compte Instagram à suivre : "La Minute Culture". Ce vendredi 29 mars, c'est les 30 ans de la mort de l’acteur français Bernard Blier. On en parle avec Jean-Philippe Guérand, journaliste de cinéma, auteur du livre "Bernard Blier, un homme façon puzzle" en 2009 chez Robert Laffont. « Je m’en vais lui faire une ordonnance. Et une sévère ! Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. Moi quand on m'en fait trop, je correctionne plus : je dynamite, je disperse, je ventile… » Bernard Blier, c’est une voix, des répliques cultes, une « gueule » qui appartiennent à notre mémoire collective. En cent quatre-vingts films et plus de trente pièces, sa carrière traverse un demi-siècle de cinéma et de théâtre. Et déroule un des plus beaux génériques du septième art hexagonal, de Quai des Orfèvres à Buffet froid en passant par les irrésistibles Tontons flingueurs. Pourtant, de ce comédien toujours aussi populaire trente ans après sa mort, en 1989, on ne sait presque rien. Menée comme une enquête, cette biographie nous entraîne à la rencontre d’une personnalité hors du commun, à l’image des rôles qui nous l’ont fait aimer. Blagueur impénitent mais d’un caractère intransigeant et parfois injuste, capable de colères homériques mais aussi tendre et généreux, amoureux de la bonne chère autant que de la montagne et des livres, ce fou de comédie formé à l’école Jouvet plaçait l’amitié plus haut que tout avec ses compères François Périer, Gérard Philipe, Jean Gabin, Jean Carmet, Gérard Depardieu… Le coup de cœur de Gorian Delpâture : « Mrs Caliban » de Rachel Ingalls (Belfond). Présentation : Nicolas BUYTAERS

Émission Entrez sans frapper