Entrez sans frapper - Spéciale Gatsby le Magnifique / Jay-Jay Johanson - 21/03/2019

Troisième roman de l'écrivain américain Francis Scott Fitzgerald publié en 1925 aux États-Unis et traduit en français en 1926, ce texte devenu un classique de la littérature met à nu le Rêve américain et décrit la folie qui gagna l’Amérique de l'entre-deux guerres, juste avant le crack boursier de 1929... On en parle avec notre spécialiste Philippe Jaworski. Les sorties musique de Xavier Vanbuggenhout. L’auteur-compositeur-interprète suédois Jay-Jay Johanson et son nouvel album "Kings Cross". Avec un petit live dans l’émission ! Le double "Boing Boum Tchak" de Sébastien Ministru : la campagne anti-raciste "56 Black Men" du photographe anglais Cephas Wiliams et l'essai de la journaliste et autrice britannique Reni Eddo-Lodge : "Le racisme est un problème de Blancs" (Autrement). Spéciale Gatsby le Magnifique de Francis Scott Fitzgerald, à l'occasion de la production « The Great Gatsby Immersive », qui a lieu jusqu'au 19 mai à Bruxelles. On en parle avec Philippe Jaworski, professeur émérite de littérature américaine à l’université Paris-Diderot. Il a dirigé l’édition des 2 tomes "Francis Scott Fitzgerald : Romans, nouvelles et récits" à La Pléiade. Gatsby le magnifique est le chef-d'oeuvre de Francis Scott Fitzgerald. L'auteur américain y décrit la folie qui gagna l’Amérique de l'entre-deux guerres, juste avant le crack boursier de 29. À cette époque l'alcool était interdit, ce qui n'empêchait pas la haute société new-yorkaise d'en introduire dans ses fêtes luxueuses et extravagantes. « La La Langue » de Joëlle Scoriels. Présentation : Jérôme COLIN

Émission Entrez sans frapper