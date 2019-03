Entrez sans frapper - David Foenkinos - 20/03/2019

L’auteur de « La Délicatesse » publie son nouveau roman « Deux sœurs », la descente aux enfers d’une femme en pleine rupture amoureuse, aux prises avec les tourments de l’abandon, qui s’installe chez sa sœur et révèlera peu à peu une nouvelle personnalité, glaçante et inattendue… Les sorties ciné avec Hugues Dayez et Juliette Goudot. L’H.É.R.O.Ï.N.E. de Juliette Goudot : George Sand, à l’occasion de la parution du livre de l’historienne française Michelle Perrot, "George Sand à Nohant : une maison d’artiste" (Seuil). Le romancier, dramaturge, scénariste et réalisateur français David Foenkinos pour son nouveau roman "Deux soeurs" (Gallimard). Du jour au lendemain, Étienne décide de quitter Mathilde, et l’univers de la jeune femme s’effondre. Comment ne pas sombrer devant ce vide aussi soudain qu’inacceptable ? Quel avenir composer avec le fantôme d’un amour disparu ? Dévastée, Mathilde est recueillie par sa sœur Agathe dans le petit appartement qu’elle occupe avec son mari Frédéric et leur fille Lili. De nouveaux liens se tissent progressivement au sein de ce huis clos familial, où chacun peine de plus en plus à trouver un équilibre. Il suffira d’un rien pour que tout bascule… Le film "Le Mystère Henri Pick" de Rémi Bezançon, adapté de son livre, est en salles depuis le 06 mars dernier. Dans une étrange bibliothèque au cœur de la Bretagne, une jeune éditrice découvre un manuscrit extraordinaire qu'elle décide aussitôt de publier. Le roman devient un best-seller. Mais son auteur, Henri Pick, un pizzaïolo breton décédé deux ans plus tôt, n'aurait selon sa veuve jamais écrit autre chose que ses listes de courses. Persuadé qu'il s'agit d'une imposture, un célèbre critique littéraire décide de mener l'enquête, avec l'aide inattendue de la fille de l'énigmatique Henri Pick. « Paroles, Paroles » de Sébastien Ministru. Présentation : Jérôme COLIN

