Entrez sans frapper - Jean-Pierre Jeunet - 19/03/2019

Le réalisateur du Fabuleux Destin d'Amélie Poulain est l'invité d’honneur du Festival 2 Cinéma de Valenciennes et notre invité ce mardi ! "Y'a pas que le culte !" d'Éric Russon : j’y étais. Le 12e Festival Offscreen a lieu jusqu'au 31 mars au Nova, à Cinematek, au cinéma RITCS, et partout en Belgique. On en parle avec l'un des programmateurs et organisateurs Nicolas Bras et l'universitaire français Alexis Blanchet, maître de conférences au département Cinéma et Audiovisuel de la Sorbonne nouvelle, auteur des livres "Des pixels à Hollywood" (2010, Pix'n Love) et "Les jeux vidéo au cinéma" (2012, Armand Colin) pour parler de l'adaptation du jeu vidéo au cinéma. Les sorties DVD avec Xavier Vanbuggenhout. Jean-Pierre Jeunet est l'invité d’honneur du Festival 2 Cinéma de Valenciennes, qui a lieu du 19 au 24 mars. L’hommage à Jean-Pierre Jeunet se déroulera le samedi 23 mars à 20h00 au Gaumont Valenciennes, en présence de Jean-Pierre Jeunet et d’invités-surprises. Le festival projettera 6 de ses films. Il sera aussi e dédicaces ‎à 17h00 à la librairie Furet du Nord à Valenciennes. Il est notre invité ! Les années 90 avec Myriam Leroy. Présentation : Nicolas BUYTAERS

Émission Entrez sans frapper