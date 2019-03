Entrez sans frapper - Paul Colize / "Hamlet" - 18/03/2019

L'objet pop de Nicolas Herman : le sifflet Thunderer. Focus sur « Hamlet » d'après William Shakespeare, une tragédie rock'n'roll, mêlant théâtre, chorégraphie et musique à l'Atelier Théâtre Jean Vilar jusqu'au 27/03 ainsi que les 28 et 29/03 à Wolubilis à Bruxelles. On en parle avec le metteur en scène Emmanuel Dekoninck et Thomas Mustin. La chronique de Josef Schovanec : le livre "Into the wild" (Voyage au bout de la solitude) de Jon Krakauer. Nous recevrons Paul Colize pour son nouveau roman « Un jour comme les autres » (Éditions Hervé Chopin) : « Un matin comme les autres, Éric Deguide prend les clés de la voiture, lance un dernier regard vers Emily, hésite et part sans se retourner. Depuis, réfugiée sur les bords du lac Majeur, Emily ne peut se résoudre à cette disparition, d'autant que la police semble avoir classé le dossier. Elle, continue de chercher des traces d'Éric, d'essayer de comprendre. Jusqu'au jour où Alain Lallemand, journaliste d'investigation au Soir prend contact avec elle. Lui aussi a connu Éric, et lui non plus ne veut pas se résoudre. » Chronique polar et littérature de genre avec Michel Dufranne, avec 2 ouvrages sur des thèmes identiques : - Joseph Ponthus, « À la ligne », La Table Ronde/Quai Voltaire - Stéphane Larue, « Le Plongeur », Le Quartanier

