Entrez sans frapper - Spéciale Madame de Lafayette et « La Princesse de Clèves » - 15/03/2019

« Les interventions de Christian Lacroix qui ponctuent le texte tout au long de l’ouvrage nous accompagnent dans la lecture de ce roman de Madame de la Fayette devenu un véritable emblème, un symbole de résistance. » La chronique de Romain Detroy « À la recherche du lien perdu » : la numérisation des œuvres d'art, ainsi qu’un focus sur le Musée des Arts Décoratifs de Paris, le Musée National du Brésil et la plateforme belge Créanum. Victoire de Changy pour son deuxième roman « L'île longue » (Ed. Autrement) qui sera le 19 mars chez Tropismes à Bruxelles, avec Caroline Lamarche. La chanson de Pompon : « Changement » de Kino (1986) dans le contexte de la sortie du film « Leto » de Kirill Serebrennikov sur le rock en Union Soviétique dans les années 80 et sur Viktor Tsoi, leader du groupe Kino, la plus grande star de la culture de masse des jeunes durant la Perestroïka. À l'occasion de la sortie chez Gallimard de « La Princesse de Clèves » avec les illustrations de Christian Lacroix, spéciale Madame de Lafayette avec Laurence Plazenet, agrégée de lettres classiques, docteur ès lettres, professeur de Littérature française (XVIIe siècle) à l'Université Clermont-Auvergne, spécialiste du roman baroque. « Sa vie par procuration », une chronique signée Myriam Leroy, où elle nous passe en revue sa semaine culturelle. Présentation : Nicolas BUYTAERS

Émission Entrez sans frapper