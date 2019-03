Entrez sans frapper - Spéciale John Ford / Céline Minard - 14/03/2019

Les sorties musique avec Luc Lorfèvre : - Keren Ann : « Bleue » - The Cinematic Orchestra : « To Believe » - Foals : « Everything Not Saved Will Be Lost - Part I » - La réédition du seul album solo de Mark Hollis de 1998, suite à son décès le 25 février dernier L'écrivaine française Céline Minard pour son nouveau roman "Bacchantes" (Rivages). Le "Boing Boum Tchak" de Sébastien Ministru : "La Capitale" de Robert Menasse (Verdier). Le journaliste et réalisateur français Jean-Christophe Klotz pour son docu "John Ford, l'homme qui inventa l'Amérique", à voir ce dimanche 17 mars sur Arte à 22h50, dans le cadre d'une soirée John Ford (avec dès 20h50, le film "L'homme qui tua Liberty Valance"). « La La Langue » de Joëlle Scoriels.

Émission Entrez sans frapper