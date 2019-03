Entrez sans frapper - Spéciale Laurel et Hardy - 13/03/2019

« C'est moi Laurel, c'est toi Hardy, c'est toi le gros et moi le petit... » Le plus grand duo comique de tous les temps est au cœur du film « Stan & Ollie » de Jon S. Baird, avec Steve Coogan et John C. Reilly. Spéciale ce mercredi ! Les sorties ciné avec Juliette Goudot et Hugues Dayez : - Leto de Kirill Serebrennikov - Destroyer - The aftermath - Mon bébé Spéciale Laurel et Hardy, le plus grand duo comique de tous les temps, à l'occasion de la sortie du biopic « Stan & Ollie » de Jon S. Baird, avec Steve Coogan et John C. Reilly. 1953. Laurel et Hardy, le plus grand duo comique de tous les temps, se lancent dans une tournée à travers l'Angleterre. Désormais vieillissants et oubliés des plus jeunes, ils peinent à faire salle comble. Mais leurs capacités à se faire rire mutuellement et à se réinventer vont leur permettre de reconquérir le public, et renouer avec le succès. Même si le spectre du passé et de nouvelles épreuves ébranlent la solidité de leur duo, cette tournée est l'occasion unique de réaliser à quel point, humainement, ils comptent l'un pour l'autre... On en parle avec Hugues Dayez, qui a rencontré les 2 acteurs et le réalisateur et Dick Tomasovic, chargé de cours en histoire et esthétique du cinéma et des arts du spectacle à l'ULg. "Paroles, Paroles" de Sébastien Ministru : "Champagne" de Jacques Higelin.

Émission Entrez sans frapper