Entrez sans frapper - Spéciale Nat King Cole / Fabrice Murgia - 12/03/2019

« Les inconnus connus » d'Éric Russon : les figurants. Le directeur du Théâtre National à Bruxelles Fabrice Murgia pour sa mise en scène de la pièce "Sylvia", programmée 3 soirs au Théâtre de La Louvière, ces 13, 14 et 15 mars. Les sorties BD avec Xavier Vanbuggenhout : - « Trap » de Mathieu Burniat et Loup Michiels (Dargaud) - « Dans un rayon de soleil » de Tillie Walden (Gallimard Jeunesse) - « La trêve, chérie » de Thomas Gosselin et Isao Moutte (L'employé du Moi) Spéciale Nat King Cole, qui aurait eu 100 ans ce dimanche 17 mars. On en parle avec Marc Danval et Bernard Dobbeleer. Les années 90 avec Myriam Leroy : "Je serai (ta meilleure amie)" de Lorie.

Émission Entrez sans frapper