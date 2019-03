Entrez sans frapper - Émission 100% féminine - 08/03/2019

Stéphanie Blanchoud et Pauline Etienne pour la saison 2 de "Ennemi Public", "La Belle Hip Hop", un festival entièrement dédié aux femmes du Hip Hop et le Festival du Film au Féminin… c’est le programme en cette Journée des droits des femmes ! Nouvelle diffusion de « La La Langue » de Joëlle Scoriels : Des croûtes et escarres, mais aussi des copains et escarpins… La 11ème édition du Festival du Film au Féminin a lieu 8 au 12/03 au Quai 10 à Charleroi. Une programmation de films de réalisatrices des 4 coins du monde. On en parle avec la violoniste, altiste et réalisatrice française Leslie Lévi, qui a réalisé un film en réalité virtuelle "Leggenda 360" et la responsable du service de communication du Quai 10, Lucile Loewer. La série musicale France Bleu Grand Est "Alain Bashung, le grand voyageur", à l'occasion des 10 ans de sa disparition le 14 mars prochain. Une série de l'Atelier de Création de France Bleu Grand Est, proposée par Ingrid Pohu et réalisée par Stéphane Deschamps. Épisodes 9 et 10 : La scène et Son héritage artistique. La troisième édition de "La Belle Hip Hop", un festival entièrement dédié aux femmes du Hip Hop, a lieu du 8 au 15 mars. Il accueille 8 pays invités pour une durée de 8 jours, à travers 8 lieux différents de la capitale. La programmation alternera concerts, débats, évènements et performances artistiques avec la présence d’artistes venant d’Indonésie, France, Italie, Mexique, Tunisie, Suisse, États-Unis et Grande-Bretagne. Sous le thème "Sœur Yes Sœur", le festival ancre encore plus son engagement dans la lutte contre la misogynie, les violences faites aux femmes, le développement culturel et l’égalité des chances. On en parle avec Fatima Elajmi, l'organisatrice et l'artiste Cléo, qui sera en concert lors de la soirée d'ouverture de ce vendredi soir au Botanique à Bruxelles. La saison 2 de "Ennemi Public" démarre ce dimanche 10/03 à 20h50 sur La Une (pendant 5 soirées). On en parle avec les comédiennes Stéphanie Blanchoud et Pauline Etienne. "Y'a pas que le culte !" d'Éric Russon : les nanars. Présentation : Nicolas BUYTAERS

Émission Entrez sans frapper