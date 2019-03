Entrez sans frapper - Grégoire Delacourt - 07/03/2019

Dans son nouveau roman « Mon Père », un homme affronte le prêtre qui a violé son fils. Un huis clos étouffant, dans lequel la parole se libère, les lâchetés apparaissent, les rancoeurs et les blessures éclatent… Nouvelle diffusion du « Paroles, Paroles » de Sébastien Ministru : "Nous n'irons plus au bois" par Sylvie Vartan. Le photographe et cinéaste Richard Unglik pour la BD "Si l'Histoire m'était contée - Playmobil" (Casterman). La série musicale France Bleu Grand Est "Alain Bashung, le grand voyageur", à l'occasion des 10 ans de sa disparition le 14 mars prochain. Une série de l'Atelier de Création de France Bleu Grand Est, proposée par Ingrid Pohu et réalisée par Stéphane Deschamps. Épisodes 7 et 8 : Le cinéma et Les femmes dans son œuvre. L’écrivain français Grégoire Delacourt pour son nouveau roman "Mon Père" (JC Lattès). Avec son nouveau roman Mon père, Grégoire Delacourt aborde un sujet difficile avec beaucoup de tact. Un homme affronte le prêtre qui a violé son fils. Il s’agit d’un huis clos étouffant : deux hommes sont face à face pendant trois jours. La parole se libère, les lâchetés apparaissent, les rancoeurs et les blessures éclatent de plus belle. Et si ce fils, comme jadis celui d’Abraham, était un enfant sacrifié ? Au bout du compte, une seule chose persiste : l’amour… Les sorties musicales avec Luc Lorfèvre Présentation : Nicolas BUYTAERS

Émission Entrez sans frapper