Entrez sans frapper - Nicole Croisille - 05/03/2019

Dans la pièce "Jeanne", elle endosse le rôle d’une vielle dame acariâtre, enfermée dans sa solitude. Une pièce sur la vieillesse et la solidarité qui s’organise autour de nos ainés… Elle est notre invitée ! Nouvelle diffusion de la chronique sorties DVD avec Xavier Vanbuggenhout : - "The swimmer" de Frank Perry - "Les aventures de Jack Burton" de John Carpenter - "New York 1997" de John Carpenter (29/01/2019) Pascal Pinteau pour sa BD "Big Jim, un monde d'aventures" (Bragelonne). Le premier livre consacré au héros culte des années 1970-1980 ! Créée en 1971 par Mattel, la figurine articulée Big Jim a bénéficié de nombreuses innovations techniques : des bras à la peau souple, des biceps qui se gonflent, et un « coup de karaté » actionné grâce à un bouton placé dans son dos. Tour à tour champion sportif, agent secret, explorateur, plongeur, cow-boy, pirate ou pilote d’astronef, Big Jim a permis à des millions d’enfants de développer leur imaginaire en inventant des aventures dans tous ces univers. Pour la première fois, l’équipe originale des concepteurs de Mattel a été longuement interviewée pour raconter l’histoire de cette gamme de jouets cultes des années 1970-1980. La série musicale France Bleu Grand Est "Alain Bashung, le grand voyageur", à l'occasion des 10 ans de sa disparition le 14 mars prochain. Une série de l'Atelier de Création de France Bleu Grand Est, proposée par Ingrid Pohu et réalisée par Stéphane Deschamps. Épisodes 3 et 4 : Gaby, oh Gaby ! et Vertige de l’amour. La chanteuse, danseuse et actrice française Nicole Croisille pour la pièce "Jeanne" de Jean-Robert-Charrier , à voir du 12 au 17 mars au Centre culturel d'Auderghem à Bruxelles. Jeanne est une fonctionnaire à la retraite. Demoiselle, elle vit seule dans son appartement parisien en haut d’une tour.Son franc parler et sa parano la coupent progressivement de son entourage. Pour aider les personnes en difficultés, les services sociaux mettent en place un service d’aide à la personne dont bénéficiera Jeanne.La rencontre entre Jeanne, le jeune Marin (livreur de plateaux repas) et Anne Legal (responsable des services de la Mairie) créera un électrochoc dans le quotidien de notre héroïne… La chanson de Pompon : "L'Aziza" de Daniel Balavoine. Présentation : Nicolas BUYTAERS

