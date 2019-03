Entrez sans frapper - Spéciale Guignol - 01/03/2019

Laurent Mourguet, un arracheur de dents lyonnais devenu le créateur de la célèbre marionnette française Guignol, fête le 250ème anniversaire de sa naissance ! On en parle avec notre invité, Paul Fournel. La chanson de Pompon : "Sweet Home Alabama" de Lynyrd Skynyrd (1974). Le Festival Anima a lieu du 1er au 10 mars à Flagey à Bruxelles. On en parle avec Doris Cleven, la programmatrice et Eric Goosens, co-producteur du film d'ouverture "Another day of life", qui a déjà gagné un European Film Award et un Goya. « Les inconnus connus » d'Éric Russon : les percus cultes. Ce dimanche 3 mars, on célèbre les 250 ans de la naissance de Laurent Mourguet, le créateur de Guignol. On en parle Paul Fournel, l'auteur du roman "Faire Guignol" chez P.O.L. « Sa vie par procuration », une chronique signée Myriam Leroy, où elle nous passe en revue sa semaine culturelle.

Émission Entrez sans frapper