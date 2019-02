Entrez sans frapper - Jean Hegland et Élisabeth Quin - 28/02/2019

L'autrice américaine pour son best-seller mondial « Dans la forêt » et la journaliste française pour son récit "La nuit se lève", dans lequel elle parle de sa maladie dégénérative, le glaucome. La « Planète Pop » de Nicolas Willems : "2025", la nouvelle émission de téléréalité israélienne, plonge 12 participants dans une ville futuriste montée de toutes pièces. C'est un mélange entre le film « The Truman Show », la téléréalité « Big Brother », le jeu « Monopoly » et la série « Black Mirror »... Arnaud Demuynck, l'animateur belge à la base du projet "Les ritournelles de la chouette", sorti mercredi dernier. Les sorties musique de Xavier Vanbuggenhout : - Durand Jones & The Indications - « American Love Call » - Hozier - « Wasteland, Baby ! » - Hot 8 Brass Band - « Take Cover » L'auteur et journaliste française, qui présente le magazine d'information quotidien « 28 minutes » sur Arte, Élisabeth Quin pour son récit "La nuit se lève" (Grasset). L'écrivaine américaine Jean Hegland pour son livre "Dans la forêt" (Gallmeister). "À la recherche du lien perdu" de Romain Detroy : un focus sur les nuits berlinoises, et sur le Berghain, considéré comme le temple de la techno.

Émission Entrez sans frapper