Cette année, on célèbre le trentième anniversaire de la mort de Georges Simenon et le 90e anniversaire de son commissaire Maigret. On en parle avec l'auteur belge Laurent Demoulin, conservateur du Fonds Simenon. Les sorties ciné avec Juliette Goudot et Louis Danvers. L'H.É.R.O.Ï.N.E. de Juliette Goudot : la Goulue, icône du Paris Belle Époque, à l'occasion de la parution de la biographie de Maryline Martin, « La Goulue, reine du Moulin rouge » (Éditions du Rocher). À l'occasion du trentième anniversaire de la mort de Georges Simenon le 4 septembre prochain et du 90e anniversaire du commissaire Maigret, né sous la plume de Simenon en 1929, les éditions Omnibus font paraître l'intégrale de Maigret : 10 volumes de "Tout Maigret", soit 75 romans et 28 nouvelles, avec des couvertures originales créées par Loustal. On en parle avec l'auteur belge Laurent Demoulin, conservateur du Fonds Simenon. « Paroles, Paroles » de Sébastien Ministru : « Djadja » de Aya Nakamura.

Émission Entrez sans frapper