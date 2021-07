Spéciale Batman, qui fête cette année ses 81 ans (création en 1939 par le dessinateur Bob Kane et le scénariste Bill Finger). On en parle avec Dick Tomasovic, chargé de cours en histoire et esthétique du cinéma et des arts du spectacle à l'ULg et auteur du livre "Batman, une légende urbaine", qui sort dans la toute nouvelle collection "La Fabrique des Héros" aux Impressions Nouvelles

