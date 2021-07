Entrez sans frapper, notre catalogue de l'été : Spéciale Harry Potter sur Auvio

Avec Jean-François Ménard, le traducteur en français de Harry Potter. C'est à lui que l'on doit tout le lexique en français et l'invention des mots moldu, épouvantard, scroutt à pétard, choixpeau, bombabouse, mangemort et consorts... Interview de 2017, à l'occasion des 20 ans de la parution en version originale de "Harry Potter à l'école des sorciers" de J. K. Rowling, le premier tome de la série littéraire à succès ! Il sortira en français plus d'un an plus tard, en 1998...

Casting et équipe Animateur Jérôme COLIN Émission Entrez sans frapper, notre catalogue de l'été