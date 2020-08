Entrez sans frapper : Spéciale Toni Morrisson sur Auvio

Spéciale Toni Morrison, romancière, essayiste, critique littéraire, dramaturge, librettiste, professeure de littérature et éditrice américaine, lauréate du Prix Pulitzer en 1988 et du prix Nobel de Littérature en 1993, qui nous a quittés l'an dernier, le 5 août, avec Christine Laferrière, la traductrice du livre "La source de l'amour-propre : Essais choisis, discours et médiations" (Christian Bourgois). Elle est aussi la traductrice des quatre derniers ouvrages de Toni Morrison.

