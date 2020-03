Entrez sans frapper : Stefan Hertmans, Barbara Abel et le concours d'écriture "Libre d'écrire" sur Auvio

Avec deux auteurs belges : Stefan Hertmans pour son livre "Antigone à Molenbeek" et Barbara Abel pour son nouveau roman "Derrière la haine". Il sera question de la remise des prix du concours d'écriture "Libre d'écrire", ouvert à des détenu(e)s des prisons francophones, avec Patrick Delperdange et Barbara Abel, qui font partie du jury mais aussi le lauréat dans la catégorie « Récit de vie » et le comédien Nicolas Swysen qui lira son texte.