entrez sans frapper - podcast

Nouvelle écoute de la chronique « Romans culte » avec Marcel Leroy : Robert Louis Stevenson, "Voyage en canoé sur les rivières du nord".



Olivier Grenson pour son livre « Le Nageur solitaire » (Kennes Éditions).

Tout début 2020 - il n'est pas encore question du Covid 19 en Europe - Olivier Grenson se lance un défi, du genre de ces résolutions qu'on prend le jour de l'An et qu'on abandonne le lendemain. Ce défi, c'est de laisser vagabonder son imaginaire, et puis de le fixer, à raison d'un dessin par jour, à travers les 365 pages de son agenda encore vierge. À la manière d'un cadavre exquis, il ne sait pas le lundi ce qu'il dessinera le mardi. Pour se motiver, il poste ses dessins quotidiens sur sa page Facebook, pour que ses followers lui réclament leur dû même quand l'inspiration ou l'envie ne sont pas là. S'ensuit une histoire onirique d'une beauté sans pareille, intégrant les événements d'une année 2020 tellement particulière - le confinement n'étant pas le moindre - où les rêves les plus fous se confrontent à une réalité qui l'est parfois tout autant. Le Nageur solitaire est un OVNI, qu'on se le dise !



Nouvelle diffusion de la chanson de Pompon : « The Needle and the Damage Done » de Neil Young.



Joann Sfar pour la sortie de « Le Chat du Rabbin - Tome 11 : La Bible pour les chats » (Ed. Dargaud / Collection Poisson Pilote).

Le Chat tombe par hasard sur le numéro de téléphone de Dieu. Persuadé d'être le nouvel Elie, il s'en va prêcher la bonne parole à qui veut bien l'entendre (et l'écouter) en délivrant une interprétation toute personnelle des saints textes. La discussion entre le Chat et le Rabbin, et bien sûr, Zlabya est passionnante, instructive, et bien entendu, hilarante et tendre.



Il sera accompagné de Mathieu Sapin pour « Le Ministère Secret - Tome 2 : Trembler en France » (Ed. Dupuis).

Le célèbre dessinateur Mathieu Sapin, récemment recruté par le Ministère Secret, se remet à peine de ses aventures avec le super-héros américain Yaacov Kurtzberg, Nicolas Sarkozy et François Hollande, que déjà sa vie replonge dans le chaos ! Car alors qu'il anime une bonne vieille partie de Cthulhu en famille, voilà que l'ancien président socialiste défonce sa porte au lance-flammes. Mathieu doit le suivre. Vite. Car Dijon est en flammes. Et il se pourrait bien que la cause n'en soit pas terrestre... Accompagnant l'agent Hollande à dos de scooter jusque dans la capitale de la moutarde, Mathieu va découvrir que de surprenants aliens ont fait de la Terre un espace de conflit. Peut-être même ont-ils infiltré les plus hautes sphères de la République... Une mission taillée pour le Ministère secret !



Feuilleton « Les grands méchants de la fiction » de Gorian Delpâture, épisode 20 : le loup-garou.