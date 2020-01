Entrez sans frapper : Jean Echenoz/Myriam Leroy/Éric Russon sur Auvio

L'auteur de "Je m'en vais", Prix Goncourt en 1999, revient avec « Vie de Gérard Fulmard », l'histoire de l'homme de main d'un parti politique mineur dans lequel règne les machinations et les complots qui finiront par tourner au drame. Fiction réaliste ou réalité romancée Jean Echenoz nous en parle aujourd'hui. "Les inconnus connus" d'Éric Russon : Poupoupidou. L'écrivain et romancier français Jean Echenoz, lauréat du Prix Médicis de 1983 pour « Cherokee » et du Prix Goncourt de 1999 pour « Je m'en vais », pour son nouveau roman "Vie de Gérard Fulmard" (Les Éditions de Minuit). La carrière de Gérard Fulmard n'a pas assez retenu l'attention du public. Peut-être était-il temps qu'on en dresse les grandes lignes. Après des expériences diverses et peu couronnées de succès, Fulmard s'est retrouvé enrôlé au titre d'homme de main dans un parti politique mineur où s'aiguisent, comme partout, les complots et les passions. Autant dire qu'il a mis les pieds dans un drame. Et croire, comme il l'a fait, qu'il est tombé là par hasard, c'est oublier que le hasard est souvent l'ignorance des causes. « Sa vie par procuration » de Myriam Leroy.