entrez sans frapper - podcast

Nouvelle écoute de « L'objet Pop » de Nicolas Herman : la pochette de disque.



Focus sur le spectacle « Zaï Zaï » du Collectif Mensuel et Nicolas Ancion, à voir au Théâtre de Poche à Bruxelles. On en parle avec Renaud Riga, porteur du projet et l'un des cinq membres du Collectif Mensuel.

En adaptant au théâtre la fameuse bande dessinée de Fabcaro (Grand prix de la critique et prix des libraires de bandes dessinées), le Collectif Mensuel à qui l'on doit entre autres « Blockbuster » et « L'homme qui valait 35 milliards », crée ici un spectacle jonglant avec théâtre, roman-photo, musique live, bande dessinée, bruitage...



Nouvelle diffusion de la chronique « C'est un beau roman » de Sébastien Ministru : « Gabrielle » de Johnny Hallyday.



Raphaël Haroche pour son recueil de nouvelles « Une éclipse » (Ed.Gallimard).

Avec une grande finesse et un sens de l'absurde comme du tragique, Raphaël Haroche a l'art d'explorer l'âme humaine dans ses minuscules défauts. Qu'il s'agisse d'un couple qui se défait, d'un enfant à qui on a volé l'insouciance, d'un joueur de tennis ayant abdiqué ses ambitions de jeunesse ou d'une femme invisible aux yeux de la société, tous ses personnages semblent impuissants face aux dégâts du quotidien et du temps qui va. Mais les thèmes les plus graves vont de pair avec une célébration de la nature, du bonheur fugitif de vivre et d'une tendresse cachée parfois là où on ne l'attendait pas. Cette galerie de personnages en situation de crise est donc avant tout une vision sensible de notre monde, un monde incertain où la réalité prend souvent l'aspect d'un rêve éveillé.



Feuilleton « Les grands méchants de la fiction » de Gorian Delpâture, épisode 19 : le professeur James Moriarty, personnage de fiction connu pour être le plus redoutable ennemi de Sherlock Holmes.