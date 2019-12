Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

Maxime Chattam pour son nouveau roman Un(e)secte Des montagnes de Los Angeles aux bas-fonds de New York, un thriller implacable et documenté qui va vous démanger. Nouvelle écoute de l'objet Pop de Nicolas Herman : le vinyle. Nicolas Vadot pour son recueil de dessins de presse « Mais comment sommes-nous tous devenus aussi cons... et allons-nous le rester ? » et le premier tome de la trilogie « Madame Ronchard », prépublié tout l'été 2019 dans Le Vif/L'Express. Nouvelle écoute de la chronique de Michel Dufranne polar et littérature de genre : deux portraits des USA avec Kevin Powers, lauréat du Grand Prix de Littérature Américaine 2019 pour son roman « L'Écho du temps » (Ed. Delcourt) et Don Winslow, « La Frontière » (Ed. Harper Collins Noir). Maxime Chattam pour son nouveau roman « Un(e)secte » (Ed. Albin Michel) : « Et si tous les insectes du monde se mettaient soudainement à communiquer entre eux ? À s'organiser ? Nous ne survivrions pas plus de quelques jours. Entre un crime spectaculaire et la disparition inexpliquée d'une jeune femme, les chemins du détective Atticus Gore et de la privée Kat Kordell vont s'entremêler. Et les confronter à une vérité effrayante. » Katherine Pancol pour son roman « Bed Bug » (Ed. Albin Michel) : « Rose est une jeune biologiste. Elle fait des recherches à Paris et à New York sur une luciole, Lamprohiza splendidula, qui semble très prometteuse pour la recherche médicale. Si elle étudie avec grande maîtrise l'alchimie sexuelle des insectes et leur reproduction, elle se trouve totalement désemparée face à Léo quand elle en tombe amoureuse. La vie n'est pas comme dans un laboratoire. Et ce n'est pas sa mère (cachée derrière des lunettes noires) ni sa grand-mère (qui parle à Dieu et à ses doigts de pied) qui vont pouvoir l'aider. » Le feuilleton « Les 9 » de Jean-Marc Panis. 9 jours, 9 auteur-e-s du 9ème art. Il n'y a pas que Largo Winch et Blake et Mortimer dans la vie, et encore moins dans la bd. Alors on part à la rencontre de neuf auteur-e-s qui font bouger la bd franco-belge. Ce lundi : Judith Vanistendael ("Les deux vies de Pénélope" au Lombard).