Entrez sans frapper : Thomas Porcher/L'injuste destin du Pangolin/La Bagarre/Xavier Vanbuggenhout/Sébastien Ministru/Thierry Hellin sur Auvio

Cette crise est une opportunité pour changer des choses : est-ce possible ou est-ce qu’une utopie ? On en parle avec Thomas Porcher, l'économiste français, membre du collectif "Les économistes atterrés" et professeur associé à la Paris School of Business. "L'injuste destin du Pangolin", nouvelle séquence en forme de roman feuilleton pour se souvenir de ce qui va se passer au jour le jour dans ce confinement. Adeline Dieudonné, Myriam Leroy, Sébastien Ministru, Jérôme Colin et Eric Russon prêteront leur plume chaque jour pour écrire un petit chapitre de ce confinement... Épisode 32. L'économiste français, membre du collectif "Les économistes atterrés" et professeur associé à la Paris School of Business, Thomas Porcher. Selon lui : "La crise du Covid-19 révèle au grand jour les dysfonctionnements du triptyque "mondialisation-finance-austérité". L'État doit se saisir de la crise du coronavirus pour changer radicalement notre économie et pour réhabiliter les services publics, mis à mal par des années d'austérité". Ce qu'il propose dans son dernier livre "Les Délaissés" (paru chez Fayard en février 2020), c’est que "l'État nationalise ou prenne des participations dans des grandes entreprises et qu'il définisse une stratégie industrielle proclimat." Cette crise est une opportunité pour changer des choses : est-ce possible ou est-ce qu’une utopie ? Son dernier livre paru : "Les Délaissés" chez Fayard en février 2020. « Les gens que j’aime » de Sébastien Ministru, une chronique autour de la notion d’amitié. La « Bagarre » s'agrandit au cinéma, à la littérature et aux jeux... Une Bagarre dans la Ludothèque, Vidéothèque, Cinémathèque, Bibliothèque... pour vous donner des idées de livres à lire ou redécouvrir, de films à voir en famille... et aussi pour vous apporter un peu de légèreté pendant cette période de confinement. Avec Sébastien Ministru et Xavier Vanbuggenhout. Lecture d'un poème par Thierry Hellin : "Vous m’avez dit, tel soir" d'Émile Verhaeren.