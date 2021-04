Entrez sans frapper : Telex/Arnaud Le Gouëfflec/Juliette Goudot/Nicolas Herman sur Auvio

"L'objet Pop" de Nicolas Herman : les Stan Smith.



Dan Lacksman et Michel Moers du groupe Telex pour la sortie ce vendredi d'une nouvelle compilation "This Is Telex" (14 titres dont deux inédits).



Arnaud Le Gouëfflec pour la BD "Underground : Rockers maudits et grandes prêtresses du son" (Glénat).



Ces hommes et ces femmes ne sont pas connus du grand public et pourtant, leurs œuvres ont bouleversé l'histoire de la musique. Pour remettre sur le devant de la scène des artistes dont la popularité n'égale pas l'influence, Arnaud Le Gouëfflec et Nicolas Moog nous content les histoires de ces fabuleux créateurs. Parmi eux, (re)découvrez le génie sensible et maniaco-dépressif Daniel Johnston, la reine péruvienne de l'exotica Yma Sumac, l'improbable SDF aveugle Moondog, les chineurs classieux de The Cramps, la légendaire Patti Smith et tellement d'autres... Véritable bible illustrée de la scène musicale underground, cette anthologie de 50 récits biographiques invite à découvrir des maestros méconnus, géniteurs de chefs-d'œuvre sous-écoutés. Destiné aux érudits comme aux simples curieux, Underground parvient par ses nombreuses anecdotes et son sens du récit à ouvrir les portes d'incroyables mondes personnels et sonores. Plus important encore - car sens premier de l'ouvrage finalement - ces pages vous donneront envie d'aller plus loin et d'écouter tous ces trésors oubliés.



La chronique "Mauvais genre" de Juliette Goudot : l'écrivaine américaine Zora Neale Hurston, pionnière des droits civiques.