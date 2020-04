Entrez sans frapper : Hubert Reeves/L'injuste destin du Pangolin/La Bagarre/Myriam Leroy/Éric Russon/Thierry Hellin sur Auvio

Hubert Reeves, l'astrophysicien, vulgarisateur scientifique et écologiste québécois sera des nôtres pour parler de cette crise sanitaire mondiale est notre invité. Selon lui, « l'avenir est inconnu et nous sommes incapables de dire comment sera l'état de l'humanité dans un mois ou dans un an. Il faut espérer que ça va donner une puissance nouvelle aux écologistes ».



"L'injuste destin du Pangolin", nouvelle séquence en forme de roman feuilleton pour se souvenir de ce qui va se passer au jour le jour dans ce confinement. Adeline Dieudonné, Myriam Leroy, Sébastien Ministru, Jérôme Colin et Eric Russon prêteront leur plume chaque jour pour écrire un petit chapitre de ce confinement...

Épisode 31.



L'astrophysicien, vulgarisateur scientifique et écologiste québécois Hubert Reeves.

Ce qu'il nous dit sur cette crise mondiale : « Nous sommes fragiles et nous avons l'exemple là de notre fragilité. L'avenir est inconnu et nous sommes incapables de dire comment sera l'état de l'humanité dans un mois ou dans un an. Il faut espérer que ça va donner une puissance nouvelle aux écologistes. Nous vivons un test, un examen de passage. »

Son dernier livre paru : "Le Banc du temps qui passe. Méditations cosmiques", Éditions du Seuil, 2017.



"Sa vie par procuration » de Myriam Leroy.



La « Bagarre » s'agrandit au cinéma, à la littérature et aux jeux... Une Bagarre dans la Ludothèque, Vidéothèque, Cinémathèque, Bibliothèque... pour vous donner des idées de livres à lire ou redécouvrir, de films à voir en famille... et aussi pour vous apporter un peu de légèreté pendant cette période de confinement.

Avec Éric Russon et Myriam Leroy.



Lecture d'un poème par Thierry Hellin : "Demain, dès l'aube" de Victor Hugo, extrait du recueil « Les Contemplations » (1856).