Entrez sans frapper 28/09/2021

Les sorties BD de Xavier Vanbuggenhout :



- « Dédales T.2 » de Charles Burns (Cornélius)

- « L'Échelle de Richter » de Raphaël Frydman et Luc Desportes (Gallimard Bande Dessinée)

- « Mademoiselle Louise : L'intégrale 1993-2009 » de Geerts et Salma (Dupuis)



L'écrivain, critique littéraire, scénariste, acteur et réalisateur français François Bégaudeau pour son livre "Notre joie" (Pauvert).



Non, en politique, les extrêmes ne se rejoignent pas. Ce livre démontre pourquoi.



Le coup de cœur de Gorian Delpâture : « La danse de l'eau » de Ta-Nehisi Coates (Fayard).



Le jeune Hiram Walker est né dans les fers. Le jour où sa mère a été vendue, Hiram s'est vu voler les souvenirs qu'il avait d'elle. Tout ce qui lui est resté, c'est un pouvoir mystérieux que sa mère lui a laissé en héritage. Des années plus tard, quand Hiram manque se noyer dans une rivière, c'est ce même pouvoir qui lui sauve la vie. Après avoir frôlé la mort, il décide de s'enfuir, loin du seul monde qu'il ait jamais connu. Ainsi débute un périple plein de surprises, qui va entraîner Hiram depuis la splendeur décadente des _ ères plantations de Virginie jusqu'aux bastions d'une guérilla acharnée au cœur des grands espaces américains, du cercueil esclavagiste du Sud profond aux mouvements dangereusement idéalistes du Nord. Alors même qu'il s'enrôle dans la guerre clandestine qui oppose les maîtres aux esclaves, Hiram demeure plus que jamais déterminé à sauver la famille qu'il a laissée derrière lui.