Entrez sans frapper : Spéciale John Steinbeck/La Bagarre/Barbara Abel/Xavier Vanbuggenhout/Sébastien Ministru sur Auvio

Spéciale John Steinbeck Focus sur le grand écrivain américain, auteur du chef d'œuvre « Les Raisins de la colère », qui raconte les aventures d'une famille pauvre de métayers pendant la Grande Dépression et pour lequel il recevra le prix Pulitzer en 1940. On en parle avec Marie-Christine Lemardeley, professeur à l'université Sorbonne nouvelle - Paris 3 à l'UFR du monde anglophone et spécialiste de l'oeuvre de Steinbeck.



Deux minutes d'exercice avec au moins six fois le mot "beauté" : Barbara Abel.



Nouvelle diffusion de notre spéciale John Steinbeck, à l'occasion des 50 ans de sa mort en 2018 (le 20 décembre 1968) mais aussi des 80 ans de la publication de son plus grand roman "Les Raisins de la colère" (le 14 avril 1939).



On en parle avec Marie-Christine Lemardeley-Cunci. Spécialiste de littérature américaine contemporaine, notamment de John Steinbeck, Marie-Christine Lemardeley est professeur à l'université Sorbonne nouvelle - Paris 3 à l'UFR du monde anglophone. Elle est aussi Adjointe à la Maire de Paris, chargée de toutes les questions relatives à l'enseignement supérieur, la vie étudiante, la recherche. Elle a commenté chez Gallimard "Des souris et des hommes" et "Les raisons de la colère". «



Les gens que j'aime » de Sébastien Ministru : les amis qui nous énervent.



La « Bagarre » s'agrandit au cinéma, à la littérature et aux jeux... Une Bagarre dans la Ludothèque, Vidéothèque, Cinémathèque, Bibliothèque... pour vous donner des idées de livres à lire ou redécouvrir, de films à voir en famille... et aussi pour vous apporter un peu de légèreté pendant cette période de confinement.

Avec Xavier Vanbuggenhout et Sébastien Ministru.