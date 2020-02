Entrez sans frapper : L'exposition Pico Bogue en famille et Louis Chedid sur Auvio

Pico Bogue est une histoire de famille. C'est un univers attachant synonyme d'humour et de bonne humeur. Nouvelle diffusion du « La La Langue » de Joëlle Scoriels. Une chronique gambline : « l'ingambe Jacques Gamblin ». L'exposition « Pico Bogue en famille », à voir au Centre Belge de la Bande Dessinée à Bruxelles jusqu'au 31 mai. On en parle avec le dessinateur et coloriste de bande dessinée belge Alexis Dormal, le créateur du personnage de Pico Bogue. Dans cette série originale signée par des auteurs belges et français, Alexis Dormal met en image les récits de Dominique Roques, sa maman. Leur œuvre s'inspire de leur quotidien mais aussi de personnages comme Calvin & Hobbes ou Mafalda. Complices, mère et fils créent un univers tendre, vif et malicieux, mis en couleur à l'aquarelle pour encore plus de fluidité et de spontanéité. Nouvelle diffusion de la chanson de Pompon : « Qui a tué Davy Moore ? », la version française de « Who killed Davey Moore » par Graeme Allwright en 1966 qui nous a quitté le 16 février dernier. Louis Chedid pour son nouvel album « Tout ce qu'on veut dans la vie » qui sort ce 28 février. Le feuilleton "Voix" de Jean-Marc Panis avec ce vendredi : Angélique Noldus. Elles remuent les scènes des grands opéras d'Europe. Elles font vibrer les oreilles et le cœur de milliers de personnes. Qui donc ? Les grandes voix lyriques de notre plat pays, pardi ! Ils sont nombreux à avoir suivi le chemin tracé par le légendaire José van Dam. Cette semaine, on part à la rencontre de ces voix pas comme les autres : celles du chant lyrique...