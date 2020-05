Entrez sans frapper : Spéciale Marlon Brando/La Bagarre/Philippe Geluck/Laurence Bibot/Myriam Leroy/Éric Russon sur Auvio

Spéciale Marlon Brando À peine dix ans et une poignée de rôles. Voilà ce qu'il a fallu à Bud, un gamin du Nebraska, pour devenir Marlon Brando... Véritable sex-symbol, il est aussi connu pour son implication dans le combat pour les droits civiques aux États-Unis, notamment pour la reconnaissance des droits des Amérindiens et des Afro-Américains. On en parle avec Arthur Cerf, auteur du livre "Marlon Brando : les stars durent dix ans".



Deux minutes d'exercice avec au moins six fois le mot "beauté" : Philippe Geluck.



Nouvelle diffusion de notre spéciale Marlon Brando, réalisée en 2019 pour les 15 ans de sa mort (le 1er juillet 2004).

On en parle avec Arthur Cerf, journaliste pour les magazines Sofilm et Society et auteur du livre "Marlon Brando : les stars durent dix ans" (Capricci Stories).



À peine dix ans et une poignée de rôles. Voilà ce qu'il a fallu à Bud, un gamin du Nebraska, pour devenir Marlon Brando, détrôner Laurence Olivier et se faire une place dans le grand récit américain. Puis quasiment plus rien. Une carrière déclinante, un comportement de plus en plus erratique, une résurrection magnifique mais éphémère (Le Parrain, Apocalypse Now). Comme s'il était arrivé trop tôt au sommet, avant de se laisser inonder par la mélancolie, un sentiment de l'absurde et une envie de disparaître. Réfugié sur son atoll du bout du monde, Marlon Brando posait cette question : combien de temps une star dure-t-elle ?



"Sa vie par procuration" de Myriam Leroy.



La « Bagarre » s'agrandit au cinéma, à la littérature et aux jeux... Une Bagarre dans la Ludothèque, Vidéothèque, Cinémathèque, Bibliothèque... pour vous donner des idées de livres à lire ou redécouvrir, de films à voir en famille... et aussi pour vous apporter un peu de légèreté pendant cette période de confinement.

Avec Éric Russon et Laurence Bibot.