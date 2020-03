Entrez sans frapper : Stéphane Demoustier/Melissa Guers/L'injuste destin du Pangolin/La bagarre/Alex Vizorek/Jacques De Pierpont/Gorian Delpâture/Dick Tomasovic/Thierry Hellin sur Auvio

Stéphane Demoustier et Melissa Guers pour le film "La fille au bracelet", qui est disponible en Premium VOD (Vidéo à la Demande). Un film procès qui nous met dans la peau d'un juré d'assises lors du procès d'une adolescente accusée du meurtre de sa meilleure amie...



"La vie vue de chez soi" avec Laurence Bibot : Grosses courses.



"L'injuste destin du Pangolin", nouvelle séquence en forme de roman feuilleton pour se souvenir de ce qui va se passer au jour le jour dans ce confinement. Adeline Dieudonné, Myriam Leroy, Sébastien Ministru, Jérôme Colin et Eric Russon prêteront leur plume chaque jour pour écrire un petit chapitre de ce confinement...

Épisode 8.



Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans histoire et vient d'avoir son bac. Mais depuis deux ans, Lise porte un bracelet car elle est accusée d'avoir assassiné sa meilleure amie.



Dick Tomasovic nous propose une nouvelle chronique toute cette semaine.

Puisque les parents sont enfermés avec les enfants et qu'ils finiront par regarder des dessins animés, voici une petite série de chroniques où on revient sur les origines, les mythologies, les qualités, les inventions graphiques ou humoristiques, etc. de 5 personnages cultes du monde des cartoons.

Aujourd'hui : Bugs Bunny.



La « Bagarre » s'agrandit au cinéma, à la littérature et aux jeux... Une Bagarre dans la Ludothèque, Vidéothèque, Cinémathèque, Bibliothèque... pour vous donner des idées de livres à lire ou redécouvrir, de films à voir en famille... et aussi pour vous apporter un peu de légèreté pendant cette période de confinement.

Avec Jacques De Pierpont et Gorian Delpâture.



Lecture d'un poème par Thierry Hellin : "Enivrez-vous" de Charles Baudelaire.