Entrez sans frapper : L'histoire du rock dans la Big Apple et la BD La maison aux souvenirs sur Auvio

L'histoire du rock dans la Big Apple et la BD La maison aux souvenirs Philippe Brossat nous embarque à New York, capitale mondiale de la musique, à la suite d'Elvis Presley, des Beatles, de Bob Dylan, Leonard Cohen, les Sex Pistols, Patti Smith, Blondie ou encore les Talking Heads. Et de la BD avec Nicolas Delestret pour son album "La Maison aux souvenirs" ou quand les murs saignent des secrets de famille enfouis... Nouvelle diffusion des sorties BD avec Xavier Vanbuggenhout et une spéciale zombies avec : - « Walking Dead - Tome 33 : Épilogue » de Robert Kirkman, Scott M. Gimple, Charlie Adlard et Cliff Rathburn (Delcourt) - « Daybreak » de Brian Ralph (Delcourt) - « Muertos » de Pierre Place (Glénat) Le dessinateur et scénariste de bande dessinée français Nicolas Delestret pour sa BD "La Maison aux souvenirs" (Bamboo/Collection Grand Angle). Éléonore retourne avec son fils, Théo, dans son ancienne maison familiale. Elle y retrouve son frère qui lui apprend que leur père qu'ils croyaient mort est toujours vivant. Les souvenirs rejaillissent dans cette maison aux lourds secrets de famille. Que s'est-il réellement passé ici pour pousser le père à tout quitter du jour au lendemain ? Quels rôles ont joués les voisins si affables dans cette fuite ? Le seul qui semble pouvoir trouver un début d'explication est Théo. Sa mère le pense autiste, mais son mal est en réalité bien plus étrange. Philippe Brossat pour son livre "Streets of New York. L'histoire du rock dans la Big Apple" (Le Mot et le Reste). Les capitales mondiales de la musique ne sont pas nombreuses et New York en est l'une des plus emblématiques. Philippe Brossat embarque les lecteurs, appareil photo autour du cou, et les entraîne dans les rues de celle qui a consacré Elvis Presley et les Beatles avant que Bob Dylan (et toute la scène folk avec lui) ne pose ses valises à Greenwich Village. On se faufile à la suite de Leonard Cohen et des Sex Pistols au Chelsea Hotel, on assiste à la naissance du Velvet Underground et à celle du punk dont l'East Village et le CBGB seront le berceau, accueillant les prestations déroutantes de Suicide, Patti Smith, Blondie, des New York Dolls et des Talking Heads. On succombera ensuite à l'appel du disco au club 54, épaule contre épaule avec Madonna, pour finir dans le Bronx et à Brooklyn en pleine block party, prémices d'une révolution qui mènera au règne du hip-hop. Le feuilleton "Voix" de Jean-Marc Panis avec ce jeudi : Thomas Blondelle. Elles remuent les scènes des grands opéras d'Europe. Elles font vibrer les oreilles et le cœur de milliers de personnes. Qui donc ? Les grandes voix lyriques de notre plat pays, pardi ! Ils sont nombreux à avoir suivi le chemin tracé par le légendaire José van Dam. Cette semaine, on part à la rencontre de ces voix pas comme les autres : celles du chant lyrique...