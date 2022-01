Entrez sans frapper 27/01/2022

La chronique de Josef Schovanec : Le personnage de jeu vidéo Pac-Man.



Alexis Salatko (qui avait écrit le très remarqué "Folles de Django") pour "La dernière enquête de Dino Buzzati" (Denoël), une biographie romancée du journaliste et écrivain italien Dino Buzzati dont on fête le 50ème anniversaire de son décès.



Été 1970, Dino Buzzati apprend qu’il souffre de la maladie qui a emporté son père. Au lieu d’accueillir la nouvelle avec effroi, le grand écrivain italien, auteur du Désert des Tartares, jubile : il va enfin pouvoir affronter l’ennemi, le regarder en face. Au Corriere della Sera, le journal auquel il collabore depuis quarante ans, on lui propose d’enquêter sur un phénomène étrange survenu dans un petit village du sud de l’Italie : les habitants d’un immeuble misérable ont été découverts pétrifiés. Très vite, la dernière enquête de Buzzati devient une enquête sur Buzzati. Cheminant entre mémoire, rêve et réalité, l’écrivain fait le bilan de sa vie en un allègre requiem.



Le "Boing Boum Tchak" de Sébastien Ministru : "Pour tout vous dire" de Joan Didion (Grasset).



La presse, la politique, la Californie, les femmes : on retrouve déjà dans ce recueil rassemblant des chroniques rédigées entre 1968 et 2000, ceux qui deviendront les thèmes de prédilection de l’icône des lettres américaines. Qu’elle raconte ses débuts au magazine Vogue, une réunion des Joueurs Anonymes, qu’elle analyse la presse locale underground ou qu’elle s’interroge sur les publications posthumes des écrivains, c’est finalement toujours l’Amérique qu’elle scrute, dans toutes ses vérités et ses contradictions. Publiés en français pour la première fois, ces textes semblent répondre à une même question : « pourquoi écrire ? ». Elle y évoque le style, la sincérité de l’écriture à la première personne, la genèse de ses trois premiers romans et le parcours qui l’a conduite à devenir l’écrivaine que nous connaissons aujourd’hui et qui continue d’inspirer des générations d’auteurs. Joan Didion n’a de cesse de nous faire rire et de nous surprendre par la finesse de sa réflexion, toujours portée par une liberté de ton, un style incisif et empathique, ainsi que le sens de la formule. L’acuité du regard de cette figure mythique de la littérature américaine brille ici dans toute sa modernité et sa puissance visionnaire.