Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

Ian Manook pour son roman Askja (Ed. Albin Michel) Ian Manook nous entraîne au cœur d'une Islande plus brute et plus sauvage, dans les rouages d'une machination politique qui révèle une toute autre facette de cette république exemplaire. Nouvelle écoute des sorties BD avec Xavier Vanbuggenhout : - « Déesse » d'Aude Picault (Ed. Les Requins Marteaux) - « Karoo », d'après le roman de Steve Tesich, par Bézian (Ed. Delcourt) - « Les deux vies de Pénélope » de Judith Vanistendael (Ed. Le Lombard) - « Docteur Toilette » de Kazuyoshi Torii (Ed. Cornélius) Mario Iacampo, le fondateur de l'exposition « Claude Monet, l'expérience immersive », à voir à la Galerie Horta à Bruxelles jusqu'au 19 avril 2020. Cette exposition itinérante est un mélange entre technologie et art dans laquelle, grâce à une expérience artistique sensorielle alliant mapping et réalité virtuelle, les visiteurs voyagent à travers les œuvres de Claude Monet. Nouvelle écoute de la chronique « Les chansons de ma mère » de Sébastien Ministru : « Porque te vas » de Jeanette. Ian Manook pour son roman « Askja » (Ed. Albin Michel) : « Dans le désert de cendre de l'Askja, au cœur de l'Islande, le corps d'une jeune femme assassinée reste introuvable. Près de Reykjavik, des traces de sang et une bouteille de vodka brisée au fond d'un cratère, mais là non plus, pas le moindre cadavre. Et dans les deux cas, des suspects à la mémoire défaillante. Ces crimes rappellent à l'inspecteur Kornelius Jakobson, de la police criminelle de Reykjavik, le fiasco judiciaire et policier qui a secoué l'Islande au milieu des années 70 : deux crimes sans cadavres, sans indices matériels, sans témoins, que des présumés coupables finissent par avouer sans pourtant en avoir le moindre souvenir. » Thierry Lhermitte pour le film « Joyeuse retraite » de Fabrice Bracq : « Philippe et Marilou rêvent de s'installer au Portugal pour mener une vie idyllique sous le soleil. L'heure de la retraite ayant sonné, ils vont enfin pouvoir concrétiser ce projet qui leur tient tant à cœur. Au revoir le travail, au revoir la famille, au revoir les emmerdes ! Du moins, c'est ce qu'ils pensent... car leur famille a bien l'intention de tirer profit de leurs nouveaux instants de liberté retrouvée. » Le feuilleton "Les 9" de Jean-Marc Panis. 9 jours, 9 auteur-e-s du 9ème art. Il n'y a pas que Largo Winch et Blake et Mortimer dans la vie, et encore moins dans la bd. Alors on part à la rencontre de neuf auteur-e-s qui font bouger la bd franco-belge. Ce jeudi : Xavier Dorison ("Undertaker" chez Dargaud).