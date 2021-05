Entrez sans frapper : Spéciale Louis C.K. avec Guillaume Orignac/Hugues Dayez/Joëlle Scoriels/Sébastien Ministru sur Auvio

"Paroles, Paroles" de Sébastien Ministru : "Melocoton" de Colette Magny.



Le cinéaste et critique de cinéma français Guillaume Orignac pour son livre "Rire au temps de la honte : Une Histoire de Louis C.K." (Façonnage Éditions).



Novembre 2017, Louis C.K., nouveau roi du stand-up américain, voit sa carrière emportée par la vague de révélations suivant le mouvement #MeToo. En quelques jours ses spectacles, films, séries, disparaissent des écrans. La cancel culture émerge alors au grand jour. Mais lui reviendra, sur scène, chamboulant l'ordre des récits de rédemption, au risque de déranger un monde toujours plus sensible à l'offense. Rire au temps de la honte retrace le parcours édifiant de cette affaire, et interroge ce que la comédie peut encore dire de nous aujourd'hui. Un livre explosif qui, en remontant aux sources du stand-up américain et de son rapport à l'abjection, se place sous la tutelle de Kafka pour poser la question : où va notre part maudite quand on confond la honte et la culpabilité ?



"La La Langue" de Joëlle Scoriels : Jürgen et sa cavale, et ma salopette...



Les sorties ciné en VOD avec Hugues Dayez :



- « The virtues » sur Arte

- « Army of the dead » (Netflix)

- « Six minutes to midnight » (VOD Apple TV)