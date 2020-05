Entrez sans frapper : Paolo Giordano/La Bagarre/Véronique Bergen/Corentin Candi/Gorian Delpâture sur Auvio

« Contagions », livre écrit dans l'urgence par Paolo Giordano, au moment de l'entrée de l'Italie en confinement. Ce témoignage est un éclairage sur la pandémie, ses possibles sources, ses implications et les changements qu'elle opérera sur notre vie et notre pratique du monde, dans l'immédiat et à long terme.



Deux minutes d'exercice avec au moins six fois le mot "beauté" : Véronique Bergen.



Paolo Giordano, l'écrivain de "La Solitude des nombres premiers" et docteur en physique théorique, pour son livre "Contagions", disponible gratuitement sur le site du Seuil et qui sortira en librairie ce jeudi 28 mai.



Paolo Giordano a écrit "Contagions" dans le feu de l'urgence, alors que l'expérience du confinement démarrait en Italie - avant de toucher la France. Le Seuil s'apprêtait à publier ce texte début avril, car ce témoignage est un éclairage fort, stimulant et profond sur la pandémie, ses possibles sources, ses implications et les changements qu'elle opérera sur notre vie et notre pratique du monde, dans l'immédiat et à long terme. Le Seuil a donc décidé de l'offrir en libre accès, considérant "Contagions" comme une intervention d'utilité publique, participant de la nécessaire information de chacun. Avant sa sortie en librairie ce jeudi 28 mai. L'auteur reversera une partie de ses droits d'auteur pour la gestion de l'urgence sanitaire et la recherche scientifique.



La chronique de Gorian Delpâture : "Cette maudite race humaine" de Mark Twain (Actes Sud/ Babel).



Ce livre regroupe cinq textes d'un recueil de courts essais de Mark Twain, écrits à la fin de sa vie, publiés de manière posthume en anglais et encore jamais traduits en français. Tendre satire sur « le complexe de supériorité » de l'homme, cette volée de flèches désopilante sur la tendance anthropo-centrée de l'homme, révèle - s'il en était encore besoin - la causticité irrévérencieuse de cet auteur culte.



La « Bagarre » s'agrandit au cinéma, à la littérature et aux jeux... Une Bagarre dans la Ludothèque, Vidéothèque, Cinémathèque, Bibliothèque... pour vous donner des idées de livres à lire ou redécouvrir, de films à voir en famille... et aussi pour vous apporter un peu de légèreté pendant cette période de confinement.

Avec Gorian Delpâture et Corentin Candi.