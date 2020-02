Entrez sans frapper : Bai Kamara Jr/Rachid Benzine/Adeline Dieudonné/Sébastien Ministru/Hugues Dayez/Jean-Marc Panis sur Auvio

De la littérature avec « Ainsi parlait ma mère », le premier roman de Rachid Benzine, l'une des figures de proue de l'islam libéral francophone. Et de la musique avec « Salone », le nouvel album de l'auteur-compositeur-interprète originaire de Sierra Leone, Bai Kamara Jr.



"La mort qui tue", la chronique d’Adeline DIEUDONNÉ : Guy de Maupassant.



Bai KAMARA Jr. pour son nouvel album "Salone", avec son groupe « The Voodoo Sniffers ».

Un retour subtil et tout en nuance de Bai Kamara Jr. à ses racines africaines…



Le "Boing Boum Tchak" de Sébastien MINISTRU : « Le consentement » de Vanessa Springora (Grasset).



L’enseignant, islamologue et chercheur associé au Fonds Ricœur, Rachid BENZINE publie son premier roman "Ainsi parlait ma mère" (Seuil).



« Vous vous demandez sans doute ce que je fais dans la chambre de ma mère. Moi, le professeur de lettres de l’Université catholique de Louvain. Qui n’a jamais trouvé à se marier. Attendant, un livre à la main, le réveil possible de sa génitrice. Une maman fatiguée, lassée, ravinée par la vie et ses aléas. La Peau de chagrin, de Balzac, c’est le titre de cet ouvrage. Une édition ancienne, usée jusqu’à en effacer l’encre par endroits. Ma mère ne sait pas lire. Elle aurait pu porter son intérêt sur des centaines de milliers d’autres ouvrages. Alors pourquoi celui-là ? Je ne sais pas. Je n’ai jamais su. Elle ne le sait pas elle-même. Mais c’est bien celui-ci dont elle me demande la lecture à chaque moment de la journée où elle se sent disponible, où elle a besoin d’être apaisée, où elle a envie tout simplement de profiter un peu de la vie. Et de son fils. »



Les sorties ciné avec Hugues DAYEZ :



- La vérité

- Dark Waters

- The Gentlemen



Le feuilleton "Voix" de Jean-Marc PANIS avec ce mercredi : Anne-Catherine GILLET.



Elles remuent les scènes des grands opéras d'Europe. Elles font vibrer les oreilles et le cœur de milliers de personnes. Qui donc ? Les grandes voix lyriques de notre plat pays, pardi ! Ils sont nombreux à avoir suivi le chemin tracé par le légendaire José van Dam. Cette semaine, on part à la rencontre de ces voix pas comme les autres : celles du chant lyrique...