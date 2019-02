Entrez sans frapper 26/02/2019 - Entrez sans frapper - 26/02/2019

Retour sur la carrière de Mark Hollis avec Bernard Dobbeleer. La chronique de Josef Schovanec : Karl Lagerfeld. L'auteur de bande dessinée français Anthony Pastor pour sa BD "No War Tome 1" (Casterman). Les sorties DVD avec Xavier Vanbuggenhout : - La saison 2 de « The Deuce » - « A brighter summer day » d'Edward Yang Spéciale Moby Dick avec Philippe Jaworski, professeur émérite de littérature américaine à l'université Paris-Diderot, qui a traduit "Moby-Dick ou Le Cachalot" d'Herman Melville (paru chez Quarto - Gallimard en avril 2018). Les années 90 avec Myriam Leroy : "I believe I can fly" de R. Kelly.

Émission Entrez sans frapper