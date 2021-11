Entrez sans frapper 25/11/2021

La chronique de Josef Schovanec : le défenseur de la faune indien et un expert en serpents, Vava Suresh, plus connu sous le nom de "Snake Master".



Spéciale New York : Paul Auster pour son roman "Burning Boy : Vie et œuvre de Stephen Crane" (Actes Sud).



« Il n'était personne, il devint quelqu'un. Adoré par beaucoup, méprisé par beaucoup, et puis il disparut. On l'oublia. On se souvint de lui. On l'oublia de nouveau. On se souvint de lui de nouveau et aujourd'hui, au moment où j'écris les dernières phrases de ce livre, aux premiers jours de l'année 2020, ses œuvres sont de nouveau oubliées. C'est une période sombre pour l'Amérique, une période sombre dans le monde, et avec tout ce qui arrive, érodant nos certitudes quant à qui nous sommes et où nous allons, le moment est peut-être venu de sortir ce Burning Boy de sa tombe et de recommencer à se souvenir du jeune homme incandescent. Sa prose reste crépitante, son regard tranchant, son œuvre poignante. Est-ce que tout cela nous importe encore ? Si tel est le cas, et on ne peut que l'espérer, il faut y prêter attention. »



Le "Boing Boum Tchak" de Sébastien Ministru : Philippe Marczewski pour son roman "Un corps tropical" (Inculte), Prix Rossel 2021.



Dans une ville du Nord, un homme sans grandes qualités se découvre un imaginaire exotique en plongeant dans la piscine à vagues artificielles d'un parc tropical. Séduit par cette ambiance humide et chaude, son corps palpe un bien-être inconnu. Le jacuzzi éveille en lui des désirs de tropiques, et l'impression de fuir sa vie morne et banale.

Lorsqu'il accepte de livrer un colis à Madrid pour le compte d'une cliente énigmatique, il s'embarque dans une quête de dépaysement dont il perd rapidement le contrôle - mais l'a-t-il jamais eu ? Il devient le jouet de manigances obscures qui le jettent dans des péripéties auxquelles il n'aurait jamais osé aspirer. Lesquelles outrepassent bientôt tous ses rêves - voire ses pires cauchemars.