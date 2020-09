Entrez sans frapper : Alexandre Lacroix/Éric Russon/Josef Schovanec sur Auvio

La chronique de Josef Schovanec : le physicien italien Ettore Majorana, les liens entre littérature et science, la question de la créativité.



Alexandre Lacroix, écrivain français, directeur de la rédaction de Philosophie Magazine, pour son roman "La naissance d'un père" (Allary).



« La paternité est la grande affaire de ma vie adulte. Elle a occupé une large partie de mon temps. Mon premier enfant est né quand j'avais vingt-cinq ans ; mon cinquième quand j'en avais quarante-deux. Quatre garçons, une fille. De deux mères différentes. J'ai attendu que le cycle des naissances s'achève pour raconter cette expérience. J'en ressentais le désir depuis longtemps. Les romanciers, les intellectuels, s'ils évoquent souvent leurs pères, restent très discrets sur leur propre paternité. En un sens, je les comprends. Écrire sur ses enfants, c'est prendre le risque de la partialité. Et puis, comment alimenter le romanesque avec des petits pots?? À mesure que j'avançais dans l'écriture, j'ai pourtant eu la sensation de relater une épopée. Dans les romans de chevalerie, il y a des duels, des moments lumineux et violents où l'on joue sa peau - comme lors d'un accouchement. Il y a des épreuves aussi - et s'occuper de ses enfants, c'est en affronter sans cesse. Il faut écarter les dangers autour d'eux, en traçant une route. Si la filiation est une expérience épique, c'est encore qu'elle nous confronte à notre propre mort. Nos enfants sont ce que nous laissons sur Terre après nous. Dans la logique des choses, ils se trouveront réunis autour de notre cercueil. Mais cela n'a rien de triste. À mesure que nous vieillissons, nous transférons sur eux notre amour de la vie. »

(Alexandre Lacroix)



"Les inconnus connus" d'Éric Russon : Démarrer au sommet...