Entrez sans frapper : Spéciale Sergio Leone/La Bagarre/Xavier Vanbuggenhout/Sébastien Ministru sur Auvio

En 2018, on célébrait les 30 ans de la disparition du réalisateur et scénariste italien (Pour une poignée de dollars, Le Bon, la Brute et le Truand, Il était une fois dans l'Ouest, etc.), figure majeure du western spaghetti. On en parle avec Jean-François Rauger, directeur de la programmation à la Cinémathèque française de Paris.



Les sorties BD avec Xavier Vanbuggenhout :



- « Mes plus grands succès » de Stéphane Trapier (Casterman)

- « L'Automne dans le pantalon » de Ralf König (Glénat)

- Stanley Greene une vie à vif de JD Morvan et Tristan Fillaire (Delcourt)

- Et puis la réédition de petits formats chez Casterman : « Blankets » de Craig Thompson, « Polina » de Bastien Vivès, « L'Autoroute du soleil » de Baru ou « Le piano oriental » de Zeina Abirached



Nouvelle diffusion de notre spéciale sur le réalisateur et scénariste italien Sergio Leone pour les 30 ans de sa disparition et les 50 ans de la sortie du film "Il était une fois dans l'Ouest" en 2018.

À cette occasion, Gian Luca Farinelli et Christopher Frayling publiaient le livre "La révolution Sergio Leone" (La Table Ronde) et la Cinémathèque française organisait une exposition et rétrospective « Il était une fois Sergio Leone ».

La « Bagarre » s'agrandit au cinéma et à la littérature et on vous propose aussi un petit quiz musical et de culture générale. Avec Xavier Vanbuggenhout et Sébastien Ministru.



Le double "Boing Boum Tchak" de Sébastien Ministru : "Un mariage en dix actes" de Nick Hornby (Stock) et "Citizen. Ballade américaine" de Claudia Rankine (Éditions de l'Olivier).



"Un mariage en dix actes" :

Chaque semaine, Tom et Louise se retrouvent dans un pub londonien dix minutes avant leur session de thérapie de couple. Le choix du pub n'a rien d'anodin : il offre une vue imprenable sur la porte de la thérapeute et leur permet d'observer et de commenter allègrement les allées et venues des autres patients. Quarantenaires, mariés depuis des années, Tom et Louise pensaient leur couple stable et leur vie familiale sans vague... jusqu'à ce qu'un léger incident de parcours précipite le couple au bord de l'implosion. D'où leur décision de consulter, mais était-ce vraiment une bonne idée ? Autour d'un verre - ou deux - Tom et Louise n'esquivent aucun sujet (le mariage, le sexe, les enfants, la politique, le Brexit, le politiquement correct...) et rejouent en dix actes leur vie conjugale, faisant apparaître, avec humour et vivacité, les fissures de leur relation.



"Citizen. Ballade américaine" :

" À terre. À terre tout de suite. J'ai dû aller trop vite. Non, tu n'allais pas trop vite. Je n'allais pas trop vite ? Tu n'as rien fait de mal. Alors pourquoi me contrôlez-vous ? Pourquoi suis-je contrôlé ? Fais voir tes mains. Les mains en l'air. Lève les mains. " L'attaque est préméditée, assumée, d'une violence intolérable. Ou bien c'est simplement la langue qui fourche sans qu'on s'en rende compte, et le racisme parle à travers notre bouche. Citizen est un livre sur les agressions racistes. Pour dire cette réalité, Claudia Rankine choisit une forme qui n'appartient qu'à elle : tour à tour poésie, récit ou pamphlet, Citizen décrit les expériences les plus intimes, les plus ténues pour y greffer ce que dépose en nous le flux de la vie quotidienne - propos saisis dans le métro, conversations, blagues, coupures de journaux, captures d'écran -, dans un vaste collage d'images et de voix. Une symphonie parfois dissonante où les mots les plus simples sont portés par une extraordinaire énergie poétique.