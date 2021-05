Entrez sans frapper : Gérard et Manu Lanvin/Marka/Gorian Delpâture sur Auvio

Marka fête ses 60 ans et ses 40 ans de carrière sur la scène de l'AB à Bruxelles ce jeudi 27 mai. Le concert sera visible en livestream sur Auvio, via Facebook et la chaîne YouTube de l'AB. Il sort aussi un livre (Éditions Lamiroy) et un nouvel album : « Terminé Bonsoir ».



Gérard et Manu Lanvin pour la sortie de leur album « Ici-bas ».

L'acteur Gérard Lanvin se lance dans la chanson avec son fils bluesman, Manu. Résultat : un premier album « Ici-Bas », écrit à quatre mains. Manu a composé les musiques. Gérard en a écrit les paroles. L'acteur aux 2 Césars s'exprime sur des thématiques de société qui lui tiennent à cœur à travers des chansons engagées.

Ils seront en concert au Cirque Royal à Bruxelles le 22 avril 2022.



Le coup de cœur de Gorian Delpâture : « Et la baleine l'engloutit » d'Amir Ahmadi Arian (Ed. Grasset). Après la mort de ses parents, Yunus Turabi est devenu chauffeur de bus à Téhéran où il mène une vie solitaire. Il aime la routine de son métier, ces longs trajets dans une ville tentaculaire, chaotique et embouteillée, mais il demeure à bonne distance de tous les débats politiques qui agitent ses collègues. Quand le syndicat des conducteurs déclenche une grève dure, il se retrouve pris malgré lui dans un engrenage de violence et de répression policière. Arrêté et emprisonné, il subit les incessants interrogatoires de Haij Saeed. Ce dernier, qui s'occupe exclusivement de Yunus, va devenir son seul repère dans un univers étrangement silencieux, régi par des règles immuables que le jeune chauffeur de bus subit sans comprendre. Le prisonnier et son geôlier entament alors un jeu dangereux où chacun essaie de prendre l'ascendant sur l'autre. Mais Haij Saeed dispose d'un outil redoutable pour briser la résistance de Yunus : l'isolement. Petit à petit, Yunus devra apprendre à se battre contre lui-même plutôt que contre son bourreau, afin de préserver son fragile équilibre mental ... Et la baleine l'engloutit est le récit de la descente aux enfers d'un innocent broyé par un régime autoritaire. Dans une langue implacable de précision, le romancier d'origine iranienne décrit non seulement les mécanismes à l'œuvre dans une société marquée par la tentation totalitaire et le mensonge, mais parvient également à nous faire vivre de l'intérieur le combat d'un homme pour sa survie et sa dignité.