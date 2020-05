Entrez sans frapper : Michel Hazanavicius/La Bagarre/Olivier Gourmet/Guillermo Guiz/Michel Drufranne/Nicolas Herman sur Auvio

« La Classe américaine», le film culte de Michel Hazanavicius et Dominique Mézerette, l'un des premiers mash-up made in France, sort dans la collection « Les Grands Classique » chez Allary. Des extraits de films de la Warner Bros sont montés et doublés à "leur manière" par des acteurs français, pour former des situations loufoques et suivre une enquête abracadabrantesque...



Deux minutes d'exercice avec au moins six fois le mot "beauté" : Olivier Gourmet.



Le réalisateur, scénariste, producteur, monteur et acteur français Michel Hazanavicius pour "Les Grand Classiques : La Classe américaine" avec Dominique Mézerette (Allary), qui sort ce jeudi 28 mai.



Œuvre clandestine depuis sa sortie en 1993, La Classe américaine entre enfin dans la collection Les Grands Classiques. Découvrez les dialogues complets du film culte de Michel Hazanavicius et Dominique Mézerette, accompagnés d'un appareil critique et enrichis d'illustrations originales d'un des auteurs. Celui qui est vivant. L'autre dessinait mieux, mais il est mort. Monde de merde. Des extraits des films Warner Bros sont montés et doublés à "leur manière" par des acteurs français : George Abitbol, "l'homme le plus classe du monde" meurt en prononçant les mystérieux mots "Monde de merde". Les journalistes Dave, Peter et Steven mènent l'enquête...



La chronique de Michel Dufranne : Sébastien Gendron, "Fin de siècle", Gallimard/Série Noire.



2024, Bassin méditerranéen : depuis une dizaine d'années, les ultra-riches se sont concentrés là, le seul endroit où ne sévissent pas les mégalodons, ces requins géants revenus, de façon inexplicable, du fond des âges et des océans. À Gibraltar et à Port Saïd, on a construit deux herses immenses. Depuis, le bassin est clos, sans danger. Alors que le reste du monde tente de survivre, ici, c'est luxe, calme et volupté pour une grosse poignée de privilégiés. Mais voilà! l'entreprise publique qui gérait les herses vient d'être vendue à un fonds de pension canadien. L'entretien laisse à désirer, la grille de Gibraltar vient de céder, le carnage se profile...



La « Bagarre » s'agrandit au cinéma, à la littérature et aux jeux... Une Bagarre dans la Ludothèque, Vidéothèque, Cinémathèque, Bibliothèque... pour vous donner des idées de livres à lire ou redécouvrir, de films à voir en famille... et aussi pour vous apporter un peu de légèreté pendant cette période de confinement.

Avec Michel Dufranne et Guillermo Guiz.