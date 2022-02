Entrez sans frapper 25/02/2022

L'objet Pop de Nicolas Herman : La veste Teddy.



Stéphane Brizé pour son nouveau film "Un autre monde", sorti mercredi.



Un cadre d'entreprise, sa femme, sa famille, au moment où les choix professionnels de l'un font basculer la vie de tous. Philippe Lemesle et sa femme se séparent, un amour abimé par la pression du travail. Cadre performant dans un groupe industriel, Philippe ne sait plus répondre aux injonctions incohérentes de sa direction. On le voulait hier dirigeant, on le veut aujourd'hui exécutant. Il est à l'instant où il lui faut décider du sens de sa vie.



La chanson de Pompon : "Welterusten Meneer de President" de Boudewijn de Groodt.