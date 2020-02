Entrez sans frapper : Nina Bouraoui/Mathieu Ménégaux/Boys Boys Boys/Sophie Karthäuser/Gorian Delpâture/Josef Schovanec/Jean-Marc Panis sur Auvio

De la littérature avec "Otages", le nouveau roman de Nina Bouraoui et Mathieu Ménégaux pour son roman "Disparaître". Mais aussi du théâtre avec "Boys Boys Boys", une pièce qui libère la parole masculine en plein post-#MeToo... Nouvelle diffusion du coup de cœur de Gorian Delpâture : "Crazy Brave" de Joy Harjo (Globe). La pièce "Boys Boys Boys" est à voir aux Riches Claires à Bruxelles jusqu'au 6 mars. On en parle avec l'autrice et metteuse en scène Diane Fourdrignier et le comédien Maximilien Delmelle. Les hommes souffrent. Ils ont des peurs irraisonnées, Des complexes, des poils qui piquent. Des traumatismes. Les hommes ne veulent pas forcément être des hommes. Ils ne sont pas forcément forts, ne doivent pas l'être. Envoyés à la guerre depuis la nuits des temps, ils sont aussi victimes de maltraitance, d'abus, d'humiliation. Eux aussi se font violer. Et c'est pas forcément le pied. Et si c'était ça aussi le féminisme? Donner l'espace aux hommes de briser l'icône stylisée du puissant protecteur avec des grosses testicules. Une pression démesurée injuste, débile. Nouvelle diffusion de la chronique de Josef Schovanec : la famille Addams. La romancière française Nina Bouraoui pour son nouveau roman "Otages" (JC Lattès). « Je m'appelle Sylvie Meyer. J'ai 53 ans. Je suis mère de deux enfants. Je suis séparée de mon mari depuis un an. Je travaille à la Cagex, une entreprise de caoutchouc. Je dirige la section des ajustements. Je n'ai aucun antécédent judiciaire. » Sylvie est une femme banale, modeste, ponctuelle, solide, bonne camarade, une femme simple, sur qui on peut compter. Lorsque son mari l'a quittée, elle n'a rien dit, elle n'a pas pleuré, elle a essayé de faire comme si tout allait bien, d'élever ses fils, d'occuper sa place dans ce lit devenu trop grand pour elle. Lorsque son patron lui a demandé de faire des heures supplémentaires, de surveiller les autres salariés, elle n'a pas protesté : elle a agi comme les autres l'espéraient. Jusqu'à ce matin de novembre où cette violence du monde, des autres, sa solitude, l'injustice se sont imposées à elle. En une nuit, elle détruit tout. Ce qu'elle fait est condamnable, passable de poursuite, d'un emprisonnement mais le temps de cette révolte Sylvie se sent vivante. Elle renaît. L'auteur français Mathieu Ménégaux pour son roman "Disparaître" (Grasset). Une jeune femme met fin à ses jours à Paris, dans le XVIII° arrondissement. Un homme est retrouvé noyé sur une plage, à Saint-Jean Cap Ferrat, sans que personne soit en mesure de l'identifier : le séjour en mer l'a défiguré, et l'extrémité de chacun de ses doigts a été brûlée. Quel lien unit ces deux affaires ? Qui a pris tant de soin à préserver l'anonymat du noyé, et pour quelles raisons ? Qu'est-ce qui peut pousser un homme ou une femme à vouloir disparaître ? Le feuilleton "Voix" de Jean-Marc Panis avec ce mardi : Sophie Karthäuser. Elles remuent les scènes des grands opéras d'Europe. Elles font vibrer les oreilles et le cœur de milliers de personnes. Qui donc ? Les grandes voix lyriques de notre plat pays, pardi ! Ils sont nombreux à avoir suivi le chemin tracé par le légendaire José van Dam. Cette semaine, on part à la rencontre de ces voix pas comme les autres : celles du chant lyrique...