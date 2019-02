Entrez sans frapper 25/02/2019 - Entrez sans frapper - 25/02/2019

L'objet Pop de Nicolas Herman : les trophées du cinéma. Tammam Al Rammadan et Aren Dolma, deux des 10 musiciens du groupe Refugees for Refugees et leur deuxième album "Amina". Avec un petit live dans l'émission ! Le coup de cœur de Gorian Delpâture : « Ce que cela coûte » de W.C. Heinz (Monsieur Toussaint Louverture). Lou Doillon pour son troisième album "Soliloquy". Elle sera en concert le 29/04, dans le cadre des Nuits Botanique à Bruxelles. Polar et Littérature de genre avec Michel Dufranne : "Texto" de Dmitry Glukhovsky (L'Atalante).

Émission Entrez sans frapper